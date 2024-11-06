«Ливерпулю» интересен Тчуамени, «Реал» хочет 60 млн евро (Саша Тавольери)

«Ливерпуль» хочет подписать Орельена Тчуамени из «Реала».

Как сообщает журналист Саша Тавольери, на которого подписан официальный аккаунт «Ливерпуля », клуб АПЛ связывался с представителями 24-летнего хавбека сборной Франции по поводу потенциального перехода из «Реала ».

«Ливерпуль» продолжает поддерживать связь с Тчуамени после того, как стало известно о готовности «Мадрида» продать полузащитника.

Англичане хотели купить Орельена еще до его переезда в Испанию из «Монако» за 80 миллионов евро летом 2022 года.

Утверждается, что «сливочные» будут готовы продать игрока за 60 млн.

Тчуамени получил травму голеностопа во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3) и пропустит месяц. Его статистика – здесь .