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«Ливерпулю» интересен Тчуамени, «Реал» хочет 60 млн евро (Саша Тавольери)

«Ливерпуль» хочет подписать Орельена Тчуамени из «Реала».

Как сообщает журналист Саша Тавольери, на которого подписан официальный аккаунт «Ливерпуля», клуб АПЛ связывался с представителями 24-летнего хавбека сборной Франции по поводу потенциального перехода из «Реала».

«Ливерпуль» продолжает поддерживать связь с Тчуамени после того, как стало известно о готовности «Мадрида» продать полузащитника.

Англичане хотели купить Орельена еще до его переезда в Испанию из «Монако» за 80 миллионов евро летом 2022 года.

Утверждается, что «сливочные» будут готовы продать игрока за 60 млн.

Тчуамени получил травму голеностопа во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3) и пропустит месяц. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Get French Football News
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возможные трансферы
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