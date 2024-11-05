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Мората забил «Реалу» после обреза Тчуамени. Фофана перехватил пас на половине поля мадридцев

Орельен Тчуамени допустил результативную ошибку в матче с «Миланом».

«Реал» принимает итальянскую команду в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2, перерыв).

Гости забили второй мяч после того, как полузащитник хозяев Тчуамени отдал неточный пас на своей половине поля – его перехватил Юссуф Фофана. Итальянцы через несколько передач доставили мяч в штрафную площадь соперника, откуда пробил Рафаэл Леау. 

Вратарь мадридцев Андрей Лунин отразил удар португальца, но Альваро Мората сыграл на добивании и отправил мяч в сетку. 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoМилан
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАльваро Мората
logoАндрей Лунин
logoРафаэл Леау
logoОрельен Тчуамени
logoЮссуф Фофана
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