Мората забил «Реалу» после обреза Тчуамени. Фофана перехватил пас на половине поля мадридцев

Орельен Тчуамени допустил результативную ошибку в матче с «Миланом».

«Реал » принимает итальянскую команду в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2, перерыв).

Гости забили второй мяч после того, как полузащитник хозяев Тчуамени отдал неточный пас на своей половине поля – его перехватил Юссуф Фофана. Итальянцы через несколько передач доставили мяч в штрафную площадь соперника, откуда пробил Рафаэл Леау.

Вратарь мадридцев Андрей Лунин отразил удар португальца, но Альваро Мората сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.