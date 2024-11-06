Фанаты «Реала» освистывали каждое касание Тчуамени после результативной ошибки хавбека в матче с «Миланом»
Орельена Тчуамени освистали после результативной ошибки.
«Реал» проиграл «Милану» дома в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:3).
В концовке второго тайма полузащитник хозяев отдал неточную передачу на своей половине поля – ее перехватил Юссуф Фофана. С этого началась вторая результативная атака гостей, гол забил Альваро Мората.
После этого болельщики мадридской команды стали свистеть каждый раз, когда французский футболист касался мяча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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