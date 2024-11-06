«Реал» снова проиграл – 1:3 «Милану» 😵‍💫 Гол заряженного Винисиуса не помог

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«Реал» неожиданно проиграл дома «Милану» – 1:3. Мадридский кризис продолжается!

«Реал» летел 1:2 до перерыва. Не помог даже пенальти на Винисиусе

«Мадрид» не играл на выходных: матч с «Валенсией» перенесли на фоне кошмарного наводнения на юге Испании. «Реал» отдыхал и вышел почти основой. Пока травмирован Тибо Куртуа, играет Андрей Лунин. В запасе остался Родриго.

Но даже такой «Реал» пропустил уже на 12-й минуте: подачу Кристиана Пулишича с углового замкнул скрывшийся за спиной Тчуамени Малик Тиав.

«Мадрид» проснулся через 10 минут, когда Винисиус прорвался в штрафную, но упал после контакта с Эмерсоном. Задел Жуниора совсем немного, но этого хватило для фола. Арбитр Славко Винчич даже не смотрел ВАР – сразу дал пенальти.

Бразилец реализовал сам – паненкой перекинул Майка Меньяна. Через пару минут устроил шоу, упав после призрачного контакта с вратарем «Милана».

Но «Мадрид» не перехватил инициативу, а только получил второй: кошмарный пас Тчуамени прямо в треугольник из игроков «Милана», мяч в штрафной заполучил Рафаэл Леау – повернулся и ударил в дальний угол. Лунин спас, но с пары метров добил Альваро Мората.

1:2 перед перерывом в ЛЧ – мы ждали очередной камбэк «Реала». Уже привыкли.

«Реал» не смог: пропустил еще, а камбэк отменил ВАР

Но нет, «Мадрид» не проснулся вовремя – и не спас матч в концовке.

В перерыве Карло Анчелотти сделал две замены: вместо Тчуамени вышел Браим Диас, а Федерико Вальверде заменили на Эдуардо Камавингу. Это не помогло. «Реал» оставался пассивным, Килиан Мбаппе тоже не помогал.

На 73-й минуте «Милан» наказал: в штрафную ворвался Леау и прострелил на Тейани Рейндерса, который вкатил мяч в ворота Лунина. Никто не мешал в шести метрах от ворот, это третий гол голландца в этой ЛЧ – и такой важный!

Уже на 81-й минуте «Мадрид» все-таки сделал заход на камбэк, но гол Антонио Рюдигера отменили из-за офсайда.

ВАР все доказал.

1:3!

Решения Анчелотти не работают. В чем проблема «Реала»?

Со старта сезона тренер постоянно тасует схемы, сочетания, пытается найти новые роли для отдельных футболистов (как Джуд Беллингем), но ни одно его решение не работает в плюс.

Анчелотти не доверяет полузащите без Тони Крооса, предпочитает выстраивать игру за счет высокого прессинга. Это не решает вопрос, а усугубляет: «Мадрид» плохо организован при высоком давлении, а полузащитники не только отрезаны от мяча, но и вынуждены покрывать двойной объем работы.

«Милан» вновь оголил этот недостаток «Реала»: раз за разом вылетал в опасные контратаки и проходил линии прессинга в один-два паса. Карло видит эту проблему из матча в матч, но не предлагает новых методов, продолжая настаивать на высоком прессинге.

Анчелотти продолжает игнорировать Арду Гюлера и Эндрика – на двоих за последний месяц они не сыграли даже 50 минут.

К 5 ноября тренерский штаб «Реала» все еще не может решить:

● как должна взаимодействовать атака во главе с Винисиусом и Мбаппе.

● по какой схеме вообще должна играть команда.

● какую роль надо дать Джуду: он скачет от позиции к позиции, с фланга на фланг, в центр и обратно

● как настроить прессинг или, если он так радикально не работает, отказаться от него

● как выстраивать игру в начальной стадии атак.

В прошлом сезоне каждое решение Карло Анчелотти было выверенным и продуманным, «Мадрид» функционировал командно, не мешали даже многочисленные травмы. В этом все наоборот: каждое решение тренера ухудшает ситуацию.

Да, ему не хватает Тони Крооса, но «Реал» испытывает проблемы с абсолютно каждым соперником, без исключений. А Кроос не вернется. Ситуация выглядит очень тревожной.

Цифры сомнительного старта «Реала»

● «Реал» проиграл два матча подряд – впервые с сезона-2022/23.

● Проиграл второй матч в Лиге чемпионов: сначала 0:1 с «Лиллем», теперь 1:3 от «Милана».

● «Мадрид» не проигрывал два домашних матча подряд с мая 2009-го, тренером был Хуанде Рамос. Тогда влетели 2:6 «Барселоне», потом 1:3 «Мальорке». История повторяется: разгром от «Барсы» и дальше 1:3.

● Уже шесть пенальти дали «Мадриду» в этом сезоне – больше ни у кого не набралось. Не помогает.

Дальше у «Мадрида» выезд на «Энфилд», к мощному «Ливерпулю». Уже нервно. В чемпионате, а там «Реал» отстает от «Барселоны» на девять очков, сыграет дома с «Осасуной» и в гостях у «Леганеса» (это пригород Мадрида).

Фото: eastnews.ru /Manu Fernandez/Associated Press