«Дзюба – достояние российского футбола. Он заботится о высоком и правильном воспитании, культуре, духовности». Тедеев о форварде «Акрона»

Заур Тедеев охарактеризовал Артема Дзюбу.

– Переход Артема Дзюбы повысил интерес к «Акрону»?

– Приведу один маленький пример. На нашем стадионе «Торпедо» в Тольятти два крыла. И недавно перед одной из тренировок мне сообщили, что нам выделяют левое крыло, но нам придется пройти через проход, где будут собираться дети. Вроде как это будет нам мешать. Так я ответил: «Наоборот – это здорово, когда команда будет идти от одного крыла к другому и встретиться там с детьми».

Когда между нами и болельщиками нет расстояний – это прекрасно. Детишки, которые занимаются в различных секциях, могут спокойно посещать наши занятия. Мы ни от кого не закрываемся. А переход Дзюбы еще больше открыл нас для людей. К нам больше внимания, в том числе и в СМИ.

– Как узнали об интересе к Дзюбе?

– Мне позвонил спортивный директор Арам Арменович Задоян, и сказал, что появляется такая уникальная возможность. Сразу сказал: «Согласен». И в течение пары дней все свершилось. Я этого очень желал.

– Артем быстро стал лидером раздевалки?

– С первого дня, как я с ним только познакомился, сразу понял, что это большой футболист и человек – что еще важнее для меня. Он заботится о высоком и правильном воспитании, культуре, духовности в какой-то степени. Его правильное отношение к собственным родителям – что тоже очень важно, может, не совсем современно, к сожалению, но важно. Можно сказать, Артем еще до приезда стал лидером раздевалки.

– Дзюба не притесняет молодых? Как с ними строится общение?

– Есть легко ранимые игроки. Надо все делать с добром – Дзюба так и поступает. Артем может что-то сказать в пылу страстей, но через пару-тройку секунд он улыбнется и будет уважительно разговаривать со своим партнером по команде. Лидер – это не только тот, кого слышно, а еще и тот, кто вызывает эмоции.

Дзюба является достоянием российского футбола, он всегда найдет нужные слова в самый подходящий момент, – сказал главный тренер «Акрона».