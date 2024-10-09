Губернатор Самарской области Федорищев – Осинькину: «Не слушайте СМИ, делайте свою работу. У вас пятый сезон в «Крыльях», надо, чтобы он стал самым успешным»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Дмитрию Осинькину.

Сегодня Федорищев провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном «Крыльев Советов ». На ней он сообщил, что никаких кадровых перестановок в клубе не планируется . Ранее СМИ сообщали, что сменить Осинькина на посту главного тренера может Сергей Игнашевич.

«Чтобы пресечь все инсинуации. Игорь Витальевич, не слушайте СМИ, делайте свою работу. У вас пятый сезон в «Крыльях», надо, чтобы он стал самым успешным.

У «Крыльев» есть все, чтобы побеждать. Сильный тренер, сильные игроки. Все в ваших руках. До конца сезона у вас огромная работа вместе с командой. Дальше по результатам сезона вместе с вами будем оценивать итоги. Команда вас поддерживает. Надо играть и побеждать», – сказал руководитель Самарской области.

«Будем делать все возможное, что от нас зависит», – ответил главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин .