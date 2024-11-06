Николич о 3 матчах ЦСКА без побед: «Можно назвать это мини-кризисом. С «Рубином» не хватило концентрации из-за индивидуальных ошибок»
Первая встреча команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась со счетом 0:0.
На 64-й минуте гол Марвина Чуни в ворота ЦСКА не был засчитан из-за попадания мяча в руку форварду Рубина. На 87-й Мирлинд Даку не забил пенальти – голкипер армейцев Владислав Тороп поймал мяч после его удара.
– «Рубин» был близок к победе. Что сломалось в игре вашей команды после первого тайма, в котором ЦСКА доминировал?
– Было тяжелое поле. Сыграли роль свежесть, борьба, единоборства, второй мяч, желание. Перед пенальти у «Рубина» был лучший шанс. Ничего не сломалось, просто из‑за индивидуальных ошибок, видимо, не хватило концентрации до конца. Слава [Тороп] выручил, слава богу.
– Третий матч ЦСКА не может победить. Можно ли это назвать мини‑кризисом?
– Да, можно назвать мини‑кризисом. Конечно, надо побеждать и забивать голы. Надо работать.
– С чем связано большое количество желтых карточек в первом тайме?
– Судья давал туда‑сюда, но не каждый фол – желтая карточка, – сказал главный тренер ЦСКА.
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