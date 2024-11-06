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Николич о 3 матчах ЦСКА без побед: «Можно назвать это мини-кризисом. С «Рубином» не хватило концентрации из-за индивидуальных ошибок»

Марко Николич оценил игру ЦСКА в матче с «Рубином».

Первая встреча команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась со счетом 0:0.

На 64-й минуте гол Марвина Чуни в ворота ЦСКА не был засчитан из-за попадания мяча в руку форварду Рубина. На 87-й Мирлинд Даку не забил пенальти – голкипер армейцев Владислав Тороп поймал мяч после его удара.

– «Рубин» был близок к победе. Что сломалось в игре вашей команды после первого тайма, в котором ЦСКА доминировал?

– Было тяжелое поле. Сыграли роль свежесть, борьба, единоборства, второй мяч, желание. Перед пенальти у «Рубина» был лучший шанс. Ничего не сломалось, просто из‑за индивидуальных ошибок, видимо, не хватило концентрации до конца. Слава [Тороп] выручил, слава богу.

– Третий матч ЦСКА не может победить. Можно ли это назвать мини‑кризисом?

– Да, можно назвать мини‑кризисом. Конечно, надо побеждать и забивать голы. Надо работать.

– С чем связано большое количество желтых карточек в первом тайме?

– Судья давал туда‑сюда, но не каждый фол – желтая карточка, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoМарко Николич
logoМатч ТВ
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