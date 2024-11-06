Кудус дисквалифицирован на 5 матчей после удаления в игре с «Тоттенхэмом». Хавбек «Вест Хэма» тыкал в лицо ван де Вена и Папа Матара Сарра

Мохаммед Кудус из «Вест Хэма» дисквалифицирован на пять матчей.

24-летний хавбек сборной Ганы получил прямую красную карточку в матче 8-го тура АПЛ против «Тоттенхэма » (1:4), в котором он открыл счет.

19 октября Кудус спровоцировал драку на 82-й минуте игры. Сначала ему показали желтую карточку за фол против Микки ван де Вена . Затем он стал тыкать защитника и полузащитника Папа Матара Сарра в лицо.

После прямой красной карточки Мохаммед был автоматически дисквалифицирован на три матча. Футбольная ассоциация Англии выдвинула ему обвинения в неподобающем и агрессивном поведении, футболист признал вину. После этого бан был увеличен еще на два матча.

Кудус также был оштрафован на 60 000 фунтов, а «Вест Хэм » – на 30 000 фунтов за неспособность контролировать поведение своих игроков.

Футболист, забивший 2 гола в 8 матчах АПЛ в этом сезоне, сможет вернуться на поле только 3 декабря – в матче с «Лестером». Его статистика – здесь .

Изображение: кадр из трансляции Viaplay