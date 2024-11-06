Кудус дисквалифицирован на 5 матчей после удаления в игре с «Тоттенхэмом». Хавбек «Вест Хэма» тыкал в лицо ван де Вена и Папа Матара Сарра
24-летний хавбек сборной Ганы получил прямую красную карточку в матче 8-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:4), в котором он открыл счет.
19 октября Кудус спровоцировал драку на 82-й минуте игры. Сначала ему показали желтую карточку за фол против Микки ван де Вена. Затем он стал тыкать защитника и полузащитника Папа Матара Сарра в лицо.
После прямой красной карточки Мохаммед был автоматически дисквалифицирован на три матча. Футбольная ассоциация Англии выдвинула ему обвинения в неподобающем и агрессивном поведении, футболист признал вину. После этого бан был увеличен еще на два матча.
Кудус также был оштрафован на 60 000 фунтов, а «Вест Хэм» – на 30 000 фунтов за неспособность контролировать поведение своих игроков.
Футболист, забивший 2 гола в 8 матчах АПЛ в этом сезоне, сможет вернуться на поле только 3 декабря – в матче с «Лестером». Его статистика – здесь.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
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