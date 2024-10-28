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Саммервилл о поцелуе с Кудусом после гола «МЮ»: «Сказал Мо, что выйду, забью и отпраздную с ним. Мне он очень нравится, я равняюсь на него»

Крисенсио Саммервилл объяснил, почему поцеловал Мохаммеда Кудуса.

Полузащитник «Вест Хэма» открыл счет в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:1) на 74-й минуте и обнялся с пропускающим игру одноклубником, после чего они быстро поцеловались в губы.

«Я сказал Мо, что выйду и забью, после чего отпраздную это вместе с ним! Мне он очень нравится – я равняюсь на него на поле и за его пределами, и эмоции просто вырвались наружу.

Я очень доволен голом. В штрафной всегда надо быть начеку. Я был вовлечен в игру и обрадовался, когда мяч дошел до меня», – сказал нидерландец.

Саммервилл и Кудус поцеловались в губы после гола «Вест Хэма» «МЮ»

Опубликовано: Sports
Источник: официальный сайт «Вест Хэма»
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoМохаммед Кудус
logoКрисенсио Саммервилл
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