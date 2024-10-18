Кудус – лучший дриблер в топ-лигах в этом сезоне. Хвича – 4-й, Винисиус – 6-й, Ямаль – 7-й
Лучшим дриблером в топ-5 лиг Европы оказался Мохаммед Кудус.
Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов, наиболее успешно совершающих обводки в этом сезоне. Для этого был рассчитан индекс, отражающий число и частоту успешных попыток обыграть соперника (в том числе если это привело к фолу). Учитывались только те игроки, которые в своем чемпионате провели на поле не менее 360 минут.
В топ-10 вошли:
1. Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), индекс обводок – 92,6.
2. Илиман Ндиай («Эвертон») – 87,3.
3. Нуну Тавареш («Лацио») – 86,8.
4. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 86,5.
5. Чидера Эджуке («Севилья») – 86,4.
6. Винисиус Жуниор («Реал») – 86,2.
7-8. Флориан Виртц («Байер») – 85,4.
7-8. Ламин Ямаль («Барселона») – 85,4.
9-10. Рауль Моро («Вальядолид») – 85,0.
9-10. Додо («Фиорентина») – 85,0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
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