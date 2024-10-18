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Кудус – лучший дриблер в топ-лигах в этом сезоне. Хвича – 4-й, Винисиус – 6-й, Ямаль – 7-й

Лучшим дриблером в топ-5 лиг Европы оказался Мохаммед Кудус.

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов, наиболее успешно совершающих обводки в этом сезоне. Для этого был рассчитан индекс, отражающий число и частоту успешных попыток обыграть соперника (в том числе если это привело к фолу). Учитывались только те игроки, которые в своем чемпионате провели на поле не менее 360 минут.

В топ-10 вошли:

1. Мохаммед КудусВест Хэм»), индекс обводок – 92,6.

2. Илиман НдиайЭвертон») – 87,3.

3. Нуну Тавареш («Лацио») – 86,8.

4. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 86,5.

5. Чидера Эджуке («Севилья») – 86,4.

6. Винисиус Жуниор («Реал») – 86,2.

7-8. Флориан Виртц («Байер») – 85,4.

7-8. Ламин Ямаль («Барселона») – 85,4.

9-10. Рауль Моро («Вальядолид») – 85,0.

9-10. Додо («Фиорентина») – 85,0.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
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logoВальядолид
logoДодо
logoВинисиус Жуниор
logoЧидера Эджуке
logoМохаммед Кудус
logoНуну Тавареш
logoХвича Кварацхелия
logoФлориан Виртц
logoРауль Моро
logoИлиман Ндиай
logoЛамин Ямаль
CIES
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