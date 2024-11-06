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  • «МЮ» зимой планирует подписать доступного по цене нападающего и полузащитника. Клуб следит за ситуацией Горетцки, хавбек не хочет уходить из «Баварии» (Флориан Плеттенберг)
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«МЮ» зимой планирует подписать доступного по цене нападающего и полузащитника. Клуб следит за ситуацией Горетцки, хавбек не хочет уходить из «Баварии» (Флориан Плеттенберг)

«МЮ» может попытаться подписать Леона Горетцку зимой.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, манкунианцы внимательно следят за ситуацией Горетцки, поскольку планируют подписать центрального полузащитника в зимнее трансферное окно. Однако на данный момент хавбек «Баварии» не планирует менять клуб в январе.

Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно планирует подписать доступного по цене нападающего.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoБавария
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoЛеон Горетцка
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