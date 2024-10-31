«МЮ» смонтировал видео с де Йонгом и легендами клуба, чтобы убедить Френки перейти в 2022-м. Хавбек «Барсы» не посмотрел ролик (The Athletic)

Френки де Йонг не захотел переходить в «МЮ» в 2022 году.

Как сообщает The Athletic, в подписании полузащитника «Барселоны» был заинтересован Эрик тен Хаг, работавший с де Йонгом в «Аяксе». Экс-главный тренер «МЮ» видел в де Йонге ключевого игрока для своей системы, который был бы связующим звеном между атакой и обороной и управлял игрой команды.

Чтобы убедить де Йонга перейти в «Манчестер Юнайтед», клуб смонтировал видео, в котором Френки помещен рядом с легендарными футболистами клуба. Однако полузащитник «Барселоны» не посмотрел ролик.