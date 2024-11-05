58

Хавбеком «Барсы» Касадо интересуются «МЮ», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» (Caught Offside)

Хавбеком «Барсы» Марком Касадо интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Согласно данным Caught Offside, «Ньюкасл» также рассматривает 21-летнего игрока в качестве возможного усиления.

В нынешнем сезоне Касадо провел за основную команду «Барселоны» 13 матчей во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.

Отмечается, что контракт полузащитника действует до 2028 года и клуб не испытывает особого давления в отношении его продажи.

По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

Флик применяет в «Барселоне» систему штрафов, пунктуальность играет важную роль. Игрока могут не выпустить на поле в качестве наказания. Об этом рассказал Педри

Колоссальная база молодых талантов – от нашего блогера. 39 лиг Европы!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Caught Offside
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoМарк Касадо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ла Лига отказалась от проведения матча «Барселона» – «Атлетико» в Майами. Каталонцы планировали выручить 6 млн евро
49вчера, 20:18
«Ямаль больше похож на Неймара или Анри, чем на Месси. Лионель может быстро опустить ногу, делая центр тяжести низким – это его достоинство». Спортивный ортопед о футболистах
16вчера, 19:51
Мората о Ямале: «Каждые 20-30 лет появляются один или два игрока, подобных Роналду и Месси. У Ламина есть все, чтобы творить историю»
39вчера, 18:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Спартак» об обращении в КДК из-за удаления Литвинова: «Мы вышли играть в футбол, а не драться. Руслан никого не бил, не атаковал, он защищался и пытался разнять драку»
1113 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Спартак» принимает «Ростов», «Динамо» против «Локо», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в среду
7317 минут назадLive
Защитник «Спартака» Бабич: «ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит». С Сербией с удовольствием сыграли бы против России»
1328 минут назад
Мусаев, Семак, Личка, Николич и Пятибратов претендуют на приз Winline тренеру месяца в РПЛ
1138 минут назад
«Барса» играет лучше «Реала», несмотря на его звезд. Футболисты умирают на поле за Флика, в клубе отличная атмосфера». Просинечки о класико
3552 минуты назад
Дмитрий Селюк: «Какой нaхрен Юран в «Спортинге», его нет даже в списках команд ФНЛ. Он сам это и распространяет, не про «КАМАЗ» какой-нибудь вбросил»
21сегодня, 14:24
«Реал» за 1.48 – явный фаворит матча с «Миланом». Ставьте на игру с фрибетом 4444
сегодня, 14:00Реклама
Эдегор женился на 17-кратной чемпионке Норвегии по бальным танцам Хелене Спиллинг. Процедура прошла без огласки, пара ждет ребенка
62сегодня, 13:50Фото
Миранчук о карьере: «В Англию не поеду, никогда не было желания. Проведем время в МЛС – судьба подскажет, куда двигаться дальше»
75сегодня, 13:32
«Динамо» попросило не вызывать Лунева, Латышонок получил травму». Кафанов о вратарях на игры с Брунеем и Сирией
40сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» – «Ростов». Барко, Николсон, Бонгонда, Комличенко и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
2816 минут назадLive
Защитнику «Баварии» Ито повторно прооперировали плюсневую кость. Японец был куплен за 30 млн евро и еще не играл за клуб
2сегодня, 14:07
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграл 2:2 с «Сентрал Кост Маринерс», «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Айн»
15сегодня, 14:00Live
«Реал» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
18сегодня, 12:05
«Рубин» встретится с ЦСКА. Поддержите казанцев в кубковом матче против армейцев!
1сегодня, 12:00Реклама
«Динамо» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
8сегодня, 11:55
«Зенит» сыграет с «Ахматом». Сине-бело-голубые, поддержите команду в домашнем кубковом матче!
4сегодня, 10:00Реклама
«Тедеско предпочел Соболева Комличенко. Николай был близок к ЦСКА, но перешел в «Динамо». Экс-директор «Спартака» и скаут армейцев о форварде
5сегодня, 09:31
Кубок Испании. 1-й раунд. «Осасуна» в гостях у «Чикланы», «Валенсия» сыграет с «Парла Эскуэла» в среду
1сегодня, 07:57
«Ливерпуль» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 07:54