Хавбеком «Барсы» Касадо интересуются «МЮ», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» (Caught Offside)

Хавбеком «Барсы» Марком Касадо интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Согласно данным Caught Offside, «Ньюкасл» также рассматривает 21-летнего игрока в качестве возможного усиления.

В нынешнем сезоне Касадо провел за основную команду «Барселоны » 13 матчей во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.

Отмечается, что контракт полузащитника действует до 2028 года и клуб не испытывает особого давления в отношении его продажи.

По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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