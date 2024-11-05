Хавбеком «Барсы» Касадо интересуются «МЮ», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» (Caught Offside)
Хавбеком «Барсы» Марком Касадо интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Согласно данным Caught Offside, «Ньюкасл» также рассматривает 21-летнего игрока в качестве возможного усиления.
В нынешнем сезоне Касадо провел за основную команду «Барселоны» 13 матчей во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.
Отмечается, что контракт полузащитника действует до 2028 года и клуб не испытывает особого давления в отношении его продажи.
По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.
Флик применяет в «Барселоне» систему штрафов, пунктуальность играет важную роль. Игрока могут не выпустить на поле в качестве наказания. Об этом рассказал Педри
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Caught Offside
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