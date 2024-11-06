Сане интересен «МЮ» и «Арсеналу». Приоритет вингера – остаться в «Баварии»
Лерой Сане может вернуться в АПЛ.
Интерес к вингеру «Баварии» проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Приоритетным вариантом для игрока является продолжении карьеры в «Баварии», сообщает Bild.
28-летний футболист ведет переговоры с мюнхенским клубом о продлении контракта, стороны еще не затрагивали вопрос о финансах. Сейчас Сане зарабатывает 15 миллионов евро в год, с учетом бонусов его зарплата может возрасти до 20 млн – игрок дополнительно получает 1 млн евро за каждые 6 матчей.
Лерой серьезно рассмотрит возможность перехода в «Арсенал» или «Юнайтед», если договориться с «Баварией» не получится. Действующий контракт футболиста истекает в конце сезона.
В текущем сезоне Бундеслиги немец провел 5 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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