Сане интересен «МЮ» и «Арсеналу». Приоритет вингера – остаться в «Баварии»

Лерой Сане может вернуться в АПЛ.

Интерес к вингеру «Баварии» проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед ». Приоритетным вариантом для игрока является продолжении карьеры в «Баварии», сообщает Bild.

28-летний футболист ведет переговоры с мюнхенским клубом о продлении контракта, стороны еще не затрагивали вопрос о финансах. Сейчас Сане зарабатывает 15 миллионов евро в год, с учетом бонусов его зарплата может возрасти до 20 млн – игрок дополнительно получает 1 млн евро за каждые 6 матчей.

Лерой серьезно рассмотрит возможность перехода в «Арсенал » или «Юнайтед», если договориться с «Баварией» не получится. Действующий контракт футболиста истекает в конце сезона.

В текущем сезоне Бундеслиги немец провел 5 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь .