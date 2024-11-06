Пономарев о дерби: «В поражении ЦСКА виноват тренерский штаб. Мойзес постоянно подключается в атаку и устает, поэтому проиграл Бонгонде в эпизоде с голом. Где были защитники?»
В субботу ЦСКА уступил красно-белым (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ.
«В поражении ЦСКА, скорее всего, виноват тренерский штаб. Команда ведь укомплектована хорошо, ребята собраны неплохие. Но каждому на поле надо выполнять свои функциональные обязанности и заниматься своим делом. Защитники обороной, нападающие атакой, а полузащита обслуживать эти игровые линии. А Мойзес постоянно подключается в атаку, у него колоссальная масса, он устает, поэтому он и проиграл Бонгонде в эпизоде, когда тот забил гол
Если бы я так проиграл в такой ситуации, то меня бы потом и близко не было к составу. И где были центральные защитники, почему они не подстраховали Мойзеса, ведь спартаковец выходил на ударную позицию? Почему они не приблизились и не перекрыли ворота, почему отворачиваются от мяча?
Вопросов у меня очень много. Обляков совсем потерялся. Вышел Пьянич – он, конечно, классный игрок и может отдать отличный пас, но кому его выдавать? Ведь у нас нет быстрых нападающих, которые могли бы убежать от защитника. Мусаев, как мне кажется, с мячом на вы. Гуарирапа – здоровый парень, у него хорошая скорость, но он, наверное, тоже с мячом на вы. Вышел Койта, но я его игру никак не пойму.
Один Файзуллаев обладает дриблингом, хорошо видит поле и может что-то сотворить с мячом, но [Марко] Николич его почему-то заменил. Зачем? К тренеру тоже много вопросов», – сказал бывший игрок ЦСКА.
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