Радимов о ЦСКА – «Спартак»: «Качество минимально отсутствовало. Футбола от ЦСКА не было – разбор игры надо начинать с основ»
Красно-белые выиграли 2:0 в игре Мир РПЛ.
– Что это было? Был ли это футбол или скорее битва, борьба?
– Начнем с того, что качество футбола в этом матче просто минимально отсутствовало. Если «Спартак» играл хоть как-то в футбол, то ЦСКА…
Попалось тут интервью Аленичева, что ЦСКА – команда уровня ФНЛ. Ну, наверное, не столь категорично. Но в этом матче он выглядело просто… Футбола от ЦСКА не было.
То есть если они хотят играть в футбол, в самом простом понятии этого слова, чтобы болельщиков не путать, то смысл заключается в том, что игрок в красно-синей форме должен отдавать пас красно-синему, пас должен идти вперед, на скорости должен бегать с мячом, а не ходить с ним.
И самое важное, что надо пробовать эту кожаную сферу забить между трех сколоченных палок, натянутых сеткой.
Вот этого у ЦСКА не было точно, мне кажется. Если сейчас и проводить разбор игры Николичу, то надо начать с основ футбола, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
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