Радимов о ЦСКА – «Спартак»: «Качество минимально отсутствовало. Футбола от ЦСКА не было – разбор игры надо начинать с основ»

Владислав Радимов заявил об отсутствии качества футбола в матче «Спартака» и ЦСКА.

Красно-белые выиграли 2:0 в игре Мир РПЛ .

– Что это было? Был ли это футбол или скорее битва, борьба?

– Начнем с того, что качество футбола в этом матче просто минимально отсутствовало. Если «Спартак » играл хоть как-то в футбол, то ЦСКА…

Попалось тут интервью Аленичева, что ЦСКА – команда уровня ФНЛ. Ну, наверное, не столь категорично. Но в этом матче он выглядело просто… Футбола от ЦСКА не было.

То есть если они хотят играть в футбол, в самом простом понятии этого слова, чтобы болельщиков не путать, то смысл заключается в том, что игрок в красно-синей форме должен отдавать пас красно-синему, пас должен идти вперед, на скорости должен бегать с мячом, а не ходить с ним.

И самое важное, что надо пробовать эту кожаную сферу забить между трех сколоченных палок, натянутых сеткой.

Вот этого у ЦСКА не было точно, мне кажется. Если сейчас и проводить разбор игры Николичу, то надо начать с основ футбола, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов .