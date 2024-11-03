Аленичев о дерби: «ЦСКА выглядел командой ФНЛ. «Спартак» заслуженно победил, даже не показав хорошего футбола. Скучно было в очередной раз»

Дмитрий Аленичев подвел итоги дерби ЦСКА и «Спартака» (0:2).

«Скучное дерби в очередной раз. Особенно со стороны ЦСКА . Все-таки народ ждал этого матча.

За главным дерби нашей страны следят болельщики не только ЦСКА и «Спартака», но и других команд. Наверное, все остались в плохом настроении от увиденного. ЦСКА выглядел командой ФНЛ.

«Спартак» заслуженно победил, даже не показав хорошего футбола – полтора удара в створ за всю игру. Это говорит о том, что дерби не удалось со стороны обеих команд. Но «Спартак» был чуть лучше.

Посмотрев первые десять минут, я удивился, как ЦСКА глубоко оборонялся. Я сразу понял, что для ЦСКА самой главной задачей было не пропустить. Это сильно удивило – все-таки игра дома, при своих болельщиках.

«Спартак» очень много пропускает, и есть проблемы в обороне, но ЦСКА так откровенно играл «автобусом»… Наверное, это удивило не только меня, но и болельщиков ЦСКА. План Николича не сработал. Никак.

Удивило, почему Николич решил сыграть на контратаках со «Спартаком». Хотя у ЦСКА перед дерби просматривались проблемы. В трех последних матчах забили всего два мяча: «Ахмату» в Кубке и в Махачкале. Но при этом пропустили ноль за три игры. В обороне выглядели неплохо.

Но то, что армейцы решили играть со «Спартаком » откровенно в автобус, сыграло с ними плохую шутку», – сказал бывший главный тренер «Спартака».