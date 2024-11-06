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«Амкал» или 2Drots сыграют с «Динамо» 17 ноября на «ВТБ Арене»

Победитель Кубка Медиалиги сыграет против «Динамо» в паузу на игры сборных.

Матч между чемпионом Winline Кубка Медиалиги и бело-голубыми пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября.

Финал Кубка Лиги состоится 9 ноября, где сыграют «Амкал» и 2Drots.

Главный матч сезона пройдет на «Газпром Арене». Начало – в 19:00.

«Динамо» 2 раза встречался в товарищеских играх с клубами МФЛ. 

В 2022 году «Амкал» разгромно проиграл бело-голубым (0:5).

В 2023 «Динамо» обыграло 2Drots (2:1).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
ВТБ Арена
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