Личка об 1:2 от «Локомотива»: «Монтес забивал как на тренировке, спокойно. Второй мяч – это индивидуальная ответственность»
Бело-голубые проиграли первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:2.
– Первый тайм уступили полностью. У нас не хватало игровых качеств с мячом, особенно в первом тайме. Там были ситуации, когда мы принимали не лучшие решения. Были удары с дистанции, но в штрафной соперника мы не были опасны.
Соперник использовал то, что у него получается, – стандарты. Они большие проблемы для нас вызывали. Под конец игры понимал, что это только первый матч. Это значит, что есть еще 90 минут игры. Хорошо, что в концовке соперник не забил третий гол, когда у них был момент.
– Как Монтес остался без присмотра? И как Пиняев с таким ростом забивает?
– Хороший вопрос, я этот вопрос задал еще в первом тайме и еще задам завтра на теории. Монтеса никто не трогает, хотя задача игроков – идти на футболиста до конца. Да, с такими защитниками сложно выиграть вверху, но надо идти в корпус, не давать бить.
Он забивал как на тренировке, спокойно забил. Второй мяч – это индивидуальная дисциплина и ответственность, – сказал Личка.
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