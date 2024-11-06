Карпин о сборной России на Евро-2024: «Думаю, мы бы отобрались на турнир и не ударили бы там в грязь лицом»
Валерий Карпин ответил на вопрос о том, как сборная России сыграла бы на Евро-2024.
– Если сборную России допустили бы до участия на Евро-2024, на что она могла бы претендовать?
– Для начала нужно было бы туда попасть. Думаю, эта сборная могла бы отобраться на турнир.
Если бы мы попали на чемпионат Европы, в грязь лицом бы не ударили, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Русское Радио»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости