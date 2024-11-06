Карпин о сборной России на Евро-2024: «Думаю, мы бы отобрались на турнир и не ударили бы там в грязь лицом»

Валерий Карпин ответил на вопрос о том, как сборная России сыграла бы на Евро-2024.

– Если сборную России допустили бы до участия на Евро-2024, на что она могла бы претендовать?

– Для начала нужно было бы туда попасть. Думаю, эта сборная могла бы отобраться на турнир.

Если бы мы попали на чемпионат Европы, в грязь лицом бы не ударили, – сказал главный тренер сборной России.