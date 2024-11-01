«Черданцева задело, что Карпин вел себя, как с футболистами в раздевалке. Можно было сделать аккуратнее, один на один, но это давняя история». Генич о конфликте

Константин Генич высказался о конфликте Валерия Карпина и Георгия Черданцева.

Главный тренер «Ростова » и сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».

Георгий Черданцев в ответ на критику Карпина обвинил его в некомпетентности.

«Джорджио все правильно сказал. Но он сказал про компетентность, его задело, что Карпин вел себя, как с футболистами в раздевалке. Могу понять и Карпина, и Георгия Владимировича.

Можно было сделать чуть аккуратнее, один на один, но это давняя история. Но если у Черданцева это засело, а Карпин это помнит, раз вспоминает на подкасте у Феди Смолова , Георгий Владимирович вправе был так отреагировать», – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов