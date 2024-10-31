Бурлак о 2-м составе Брунея на матч с Россией: «Не удивлюсь, если Карпин психанет и пошлет всех на фиг. Реально цирком попахивает»
Сегодня в Футбольной ассоциации Брунея заявили, что сборная отправит на товарищескую преимущественно полупрофессионалов, поскольку игроки основного состава национальной команды будут в отпуске.
«Плохо, что в принципе с Брунеем играем, потому что никто не знает, где это. Это Азия. А то, что это еще и второй состав... Я не удивлюсь, если Карпин психанет и пошлет всех на фиг. Он же дал четкий посыл, что не хочет играть непонятно с кем! Нужно посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться, вопросов очень много.
Наверное, когда договаривались, там были какие-то обязательства, может, это нарушение контракта. Ребятам тоже не слишком комфортно играть. Когда ты играешь за сборную с какими-никакими соперниками – окей, а когда ты играешь непонятно с кем... Реально цирком попахивает», – сказал бывший защитник «Локомотива».
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