Аршавин про Батракова в «Зените»: «По «голове» он подошел бы, тянет. Но ели бы взяли, где бы он играл?»
Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Алексея Батракова в «Зенит».
– Как вам Алексей Батраков?
– Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.
– Батраков сейчас главный футболист лиги?
– Нет, главный – Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Да, Батраков – лидер по очкам. Но Кордоба важнее для «Краснодара», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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