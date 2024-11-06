Аршавин про Батракова в «Зените»: «По «голове» он подошел бы, тянет. Но ели бы взяли, где бы он играл?»

Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Алексея Батракова в «Зенит».

– Как вам Алексей Батраков?

– Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.

– Батраков сейчас главный футболист лиги?

– Нет, главный – Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Да, Батраков – лидер по очкам. Но Кордоба важнее для «Краснодара», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.