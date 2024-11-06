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  • Галактионов о 2:1 с «Динамо»: «Локомотив» был близок к третьему голу – хорошая организация, контрвыпады, давление. Хорошо, что добыли победу, мы движемся в правильном направлении»
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Галактионов о 2:1 с «Динамо»: «Локомотив» был близок к третьему голу – хорошая организация, контрвыпады, давление. Хорошо, что добыли победу, мы движемся в правильном направлении»

Михаил Галактионов высказался о победе над «Динамо» в Кубке России.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» победил со счетом 2:1. Ответный матч на «РЖД Арене» пройдет 28 ноября.

– Достаточно хорошая организация игры, хорошие контрвыпады, давление с нашей стороны, хотя у соперника было на день больше, чтобы отдохнуть. Мы довольны. Ребята, которые вышли на замену, внесли свою изюминку.

– Гол Монтеса показался легким.

– Мы акцентировали внимание ребят, как соперники играют при стандартах в обороне, какие зоны необходимо использовать. Сесар отлично воспользовался, тот же момент с Пиняевым.

– Этот момент более уникальный – Сергей забил головой.

– Это же не единоборства, он оказался в нужном месте, замкнув дальнюю штангу. Также у нас был момент, чтобы забить третий. В разговоре с ребятами надо сделать акцент на то, что наш менталитет и психология – не останавливаться на достигнутом, есть возможность еще забивать и двигаться вперед.

– Есть ли недосказанность?

– Более острые моменты у нас были, были ближе к тому, чтобы забить третий мяч. Очень хотелось бы с более спокойной душой начинать ответный матч, но сейчас мысли о завершающем матче отрезка перед паузой.

Быстрое восстановление Батракова – это блестящая работа медицинского штаба, реабилитологов, врачей, массажистов. Он был готов начать матч с первых минут, быстро восстановился.

Ответный матч – отдельная история. Хорошо, что добыли победу, уже есть внутренняя уверенность для команды на сегодня, не говорим про дальнейшие этапы. Мы движемся в правильном направлении, команда организована, хорошо готова физически и готова решать наступательные задачи. Все ребята объединены одной общей игровой идеей. Все друг перед другом честно работают, – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoСесар Монтес
logoСергей Пиняев
logoАлексей Батраков
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