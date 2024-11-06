Батраков о Европе: «Пока не загадываю. Я в «Локомотиве», хочу побеждать»

Алексей Батраков заявил, что пока не собирается в Европу.

Во вторник «Локомотив » на выезде обыграл «Динамо » со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 19-летний Батраков отметился двумя голевыми передачами.

– Когда в Европу?

– Пока не загадываю. Я в «Локомотиве», хочу побеждать. Приоритета в Кубке и чемпионате нет. И там, и там хотим быть как можно выше, – сказал полузащитник «Локомотива».