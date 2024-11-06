«Манчестер Сити» проиграл три матча подряд впервые с 2018-го

«Манчестер Сити» проиграл третий матч подряд.

Команда Пепа Гвардиолы разгромно уступила «Спортингу » на выезде в матче Лиги чемпионов (1:4).

Перед этим «горожане» проиграли «Тоттенхэму» в Кубке английской лиги и «Борнмуту» в АПЛ с одинаковым счетом – 1:2.

В последний раз «Манчестер Сити » проигрывал три матча кряду в апреле 2018 года. Тогда уступили «МЮ» в чемпионате и дважды «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.