«Реал» впервые за 15 лет проиграл 2 домашних матча подряд при 3+ пропущенных голах в каждом из них

«Реал» впервые за 15 лет проиграл 2 домашних матча подряд, пропустив по 3+ гола.

Мадридцы уступили «Милану » (1:3) в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

До этого клуб проиграл «Барселоне» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги .

В прошлый раз два подряд домашних поражения с 3 или более пропущенными голами «Реал » потерпел в мае 2009 года при Хуанде Рамосе .

Тогда команда проиграла «Барселоне» (2:6) и «Мальорке» (1:3) в матчах чемпионата Испании .

«Реал» проиграл еще – 1:3 «Милану» 😵‍💫 Гол заряженного Винисиуса не помог