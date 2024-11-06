«Реал» впервые за 15 лет проиграл 2 домашних матча подряд при 3+ пропущенных голах в каждом из них
«Реал» впервые за 15 лет проиграл 2 домашних матча подряд, пропустив по 3+ гола.
Мадридцы уступили «Милану» (1:3) в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
До этого клуб проиграл «Барселоне» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги.
В прошлый раз два подряд домашних поражения с 3 или более пропущенными голами «Реал» потерпел в мае 2009 года при Хуанде Рамосе.
Тогда команда проиграла «Барселоне» (2:6) и «Мальорке» (1:3) в матчах чемпионата Испании.
«Реал» проиграл еще – 1:3 «Милану» 😵💫 Гол заряженного Винисиуса не помог
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Opta
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