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«Реал» впервые за 15 лет проиграл 2 домашних матча подряд при 3+ пропущенных голах в каждом из них

«Реал» впервые за 15 лет проиграл 2 домашних матча подряд, пропустив по 3+ гола.

Мадридцы уступили «Милану» (1:3) в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА. 

До этого клуб проиграл «Барселоне» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги

В прошлый раз два подряд домашних поражения с 3 или более пропущенными голами «Реал» потерпел в мае 2009 года при Хуанде Рамосе

Тогда команда проиграла «Барселоне» (2:6) и «Мальорке» (1:3) в матчах чемпионата Испании

«Реал» проиграл еще – 1:3 «Милану» 😵‍💫 Гол заряженного Винисиуса не помог

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Opta
logoМилан
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoМальорка
logoХуанде Рамос
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСантьяго Бернабеу
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