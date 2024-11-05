«Реал» пропустил первым в 3-м матче подряд. Все игры – на «Бернабеу»

«Реал» пропускает первым в 3-м матче подряд.

Команда Карло Анчелотти играет с «Миланом » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. На 12-й минуте защитник «россонери» Малик Тиав открыл счет после подачи Кристиана Пулишича с углового.

В двух предыдущих матчах с дортмундской «Боруссией» (5:2) и «Барселоной» (0:4) «Реал » также пропустил первым. Отметим, что мадридцы проводят 3-ю игру подряд на «Сантьяго Бернабеу».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).