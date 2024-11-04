Анчелотти о Винисиусе: «Он расстроен не из-за «Золотого мяча», а из-за событий в Испании. Поздравляем награжденных, это уже в прошлом»
В прошлый понедельник награду лучшему футболисту года получил Родри из «Манчестер Сити». Винисиус занял 2-е место, несмотря информацию о победе бразильца, появлявшуюся в СМИ до церемонии вручения.
– Как команда пережила прошлую неделю?
– Было тяжело, атмосфера не была нормальной. Но дело не в «Золотом мяче». Это в прошлом, все уже решено. Поздравляем награжденных. Горе не в этом, а в том, что происходит здесь, в Испании.
– Как Винисиус воспринял эту ситуацию?
– Винисиус расстроен, как и все мы, но не из-за «Золотого мяча», а потому что он тоже следит за ситуацией в Валенсии.
– Как Винисиус чувствует себя после того, как не выиграл «Золотой мяч»?
– Он в порядке. Он понимает, что происходит. К счастью, мы не играли в субботу, и Винисиус хорошо работал на тренировке, как и остальные, – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Миланом» в Лиге чемпионов.
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