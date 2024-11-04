Анчелотти о Винисиусе: «Он расстроен не из-за «Золотого мяча», а из-за событий в Испании. Поздравляем награжденных, это уже в прошлом»

Карло Анчелотти заявил, что Винисиус Жуниор не переживает из-за «Золотого мяча».

В прошлый понедельник награду лучшему футболисту года получил Родри из «Манчестер Сити ». Винисиус занял 2-е место, несмотря информацию о победе бразильца, появлявшуюся в СМИ до церемонии вручения.

– Как команда пережила прошлую неделю?

– Было тяжело, атмосфера не была нормальной. Но дело не в «Золотом мяче ». Это в прошлом, все уже решено. Поздравляем награжденных. Горе не в этом, а в том, что происходит здесь, в Испании .

– Как Винисиус воспринял эту ситуацию?

– Винисиус расстроен, как и все мы, но не из-за «Золотого мяча», а потому что он тоже следит за ситуацией в Валенсии.

– Как Винисиус чувствует себя после того, как не выиграл «Золотой мяч»?

– Он в порядке. Он понимает, что происходит. К счастью, мы не играли в субботу, и Винисиус хорошо работал на тренировке, как и остальные, – сказал главный тренер «Реала » на пресс-конференции перед матчем с «Миланом» в Лиге чемпионов.