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У Винисиуса 4 гола в 4 матчах ЛЧ. Вингер «Реала» забил «Милану» с пенальти

Винисиус Жуниор забил 4-й гол в сезоне Лиги чемпионов.

Вингер «Реала» заработал и реализовал пенальти в матче с «Миланом» (1:1, первый тайм). 

В 4 турах общего этапа Лиги чемпионов бразилец отметился 4 забитыми мячами – в игре с дортмундской «Боруссией» (5:2) он сделал хет-трик. 

Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoМилан
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВинисиус Жуниор
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