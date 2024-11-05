У Винисиуса 4 гола в 4 матчах ЛЧ. Вингер «Реала» забил «Милану» с пенальти

Винисиус Жуниор забил 4-й гол в сезоне Лиги чемпионов.

Вингер «Реала » заработал и реализовал пенальти в матче с «Миланом » (1:1, первый тайм).

В 4 турах общего этапа Лиги чемпионов бразилец отметился 4 забитыми мячами – в игре с дортмундской «Боруссией» (5:2) он сделал хет-трик.

Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь .