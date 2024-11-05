Лапочкин считает, что пенальти в ворота «Спартака» и «Ростова» назначены верно: «Откровенная задержка за футболку Николсона. Во втором моменте у Умярова был наступ и толчок»
«Спартак» уступил «Ростову» (0:1) в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
На 41-й минуте защитник ростовчан Виктор Мелехин схватил форварда москвичей Шамара Николсона за футболку в своей штрафной. Главный арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар после просмотра ВАР.
«Пенальти назначен верно, но только после просмотра ВАР, к сожалению. Василий оказался не в створе, но это откровенная задержка за футболку. Такие пенальти должны назначать в 100 из 100 случаев. Хорошо, сработал Павел Кукуян в качестве арбитра ВАР, пригасил Казарцева посмотреть эпизод. Судьи правильно назначили пенальти и показали желтую за неспортивное поведение, все правильно», – сказал бывший арбитр ФИФА.
На 70-й минуте Наиль Умяров в своей штрафной площади наступил на ногу Хорену Байрамяну, подталкивая его в спину. Казарцев назначил пенальти в ворота красно-белых, вновь посмотрев повтор эпизода.
– В этом моменте идет подача углового, защитник «Спартака» наступает и толкает одновременно, совершает два фола. Василий Казарцев не увидел, но ВАР очень быстро проверил и пригласил его к монитору. Тем более у нас уже был пример в этом году в игре чемпионата «Ахмат» – «Крылья Советов». Тогда не был назначен подобный пенальти. Решение экспертов было в том, что в подобных ситуациях надо назначать пенальти.
– А то, что наступ шел по касательной, как‑то оправдывает действия Умярова?
– Умяров и в спинку подталкивал, там двойное нарушение, поэтому очень быстро все проверили. Сам Василий не увидел этих действий, но наступ сложно увидеть, толчок чуть проще, но он кажется не таким акцентированным и сильным. Но когда складываешь и наступ, и толчок, то пенальти довольно несложный, – сказал Лапочкин.
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