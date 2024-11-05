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  • «Спартак» в декабре проведет собрание, Станкович и Амарал выскажутся по игрокам. Трансферы зимой возможны лишь при уходе кого-то из легионеров (Metaratings)
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«Спартак» в декабре проведет собрание, Станкович и Амарал выскажутся по игрокам. Трансферы зимой возможны лишь при уходе кого-то из легионеров (Metaratings)

В «Спартаке» обсудят будущее игроков команды по итогам первой части сезона.

По информации Metaratings, в декабре «Спартак» планирует провести собрание совета директоров с участием Деяна Станковича и Томаша Амарала, на котором главный тренер и спортивный директор выскажутся о перспективах большинства игроков команды.

Сообщается, что целью «Спартака» в зимнее трансферное окно станет подписание центрального полузащитника оборонительного плана, вингера и нападающего, однако трансферы станут возможны лишь при уходе кого-то из легионеров. Решения по зимнему трансферному окну будут приняты после декабрьского собрания.

После 14 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в таблице, набрав 25 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
Томаш Амарал
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