«Спартак» в декабре проведет собрание, Станкович и Амарал выскажутся по игрокам. Трансферы зимой возможны лишь при уходе кого-то из легионеров (Metaratings)

В «Спартаке» обсудят будущее игроков команды по итогам первой части сезона.

По информации Metaratings, в декабре «Спартак» планирует провести собрание совета директоров с участием Деяна Станковича и Томаша Амарала , на котором главный тренер и спортивный директор выскажутся о перспективах большинства игроков команды.

Сообщается, что целью «Спартака » в зимнее трансферное окно станет подписание центрального полузащитника оборонительного плана, вингера и нападающего, однако трансферы станут возможны лишь при уходе кого-то из легионеров. Решения по зимнему трансферному окну будут приняты после декабрьского собрания.

После 14 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в таблице, набрав 25 очков.