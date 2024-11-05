«Спартак» проиграл впервые за 4 матча – «Ростову». Было 3 сухие победы подряд

«Спартак» проиграл впервые за 4 матча.

Команда Деяна Станковича уступила «Ростову » в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

Красно-белые всухую выиграли три предыдущих матча – с махачкалинским «Динамо» (1:0), «Пари НН» (2:0) и ЦСКА (2:0).

10 ноября «Спартак » встретится с «Акроном» в 15-м туре Мир РПЛ.