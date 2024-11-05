«Спартак» проиграл впервые за 4 матча – «Ростову». Было 3 сухие победы подряд
«Спартак» проиграл впервые за 4 матча.
Команда Деяна Станковича уступила «Ростову» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).
Красно-белые всухую выиграли три предыдущих матча – с махачкалинским «Динамо» (1:0), «Пари НН» (2:0) и ЦСКА (2:0).
10 ноября «Спартак» встретится с «Акроном» в 15-м туре Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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