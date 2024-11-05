Защитник «Спартака» Бабич: «ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит». С Сербией с удовольствием сыграли бы против России»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич назвал матч с ЦСКА самым принципиальным.

2 ноября «Спартак » на выезде обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ .

«После игры с ЦСКА могу сказать, что прочувствовал атмосферу дерби полностью. Каждое дерби особенное для меня. Это большое удовольствие быть здесь, играть здесь – играть против ЦСКА, против «Зенита ». Это нечто особенное.

ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит». Дерби с ЦСКА – историческое», – сказал Бабич.

Также защитник сборной Сербии ответил на вопрос о желании сыграть ответную товарищескую игру против сборной России. В марте команда Валерия Карпина в Москве разгромила Сербию – 4:0.

«С удовольствием сыграли бы против России. Почему нет? В любой ситуации я буду рад сыграть против сборной России. Но пока об этом ничего не слышно, мы готовимся к Лиге наций», – добавил Бабич.