Кордоба о голах за «Краснодар»: «Рекорд Смолова – хороший ориентир для меня. Он важный игрок для нашего клуба и лиги»
Джон Кордоба подвел итоги матча «Краснодара» с «Оренбургом» в 14-м туре Мир РПЛ.
Краснодарцы одержали победу со счетом 4:0, колумбиец забил гол на 88-й минуте игры. Сейчас команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.
– Матч был тяжелым. Соперник приехал сюда за победой. Нам помогли во втором тайме замены.
– Хочешь стать лучшим бомбардиром?
– Конечно. Но прежде всего это работа всей команды. Важно, чтобы все двигались в одном направлении.
– Ты близок к рекорду Смолова по голам.
– Это хороший ориентир. Федор является важным игроком для нашего клуба и лиги, – сказал нападающий «Краснодара».
На счету Кордобы 53 гола за «быков». У Смолова, который сейчас также выступает за клуб, 66 голов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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