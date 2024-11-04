Кордоба о голах за «Краснодар»: «Рекорд Смолова – хороший ориентир для меня. Он важный игрок для нашего клуба и лиги»

Джон Кордоба подвел итоги матча «Краснодара» с «Оренбургом» в 14-м туре Мир РПЛ.

Краснодарцы одержали победу со счетом 4:0, колумбиец забил гол на 88-й минуте игры. Сейчас команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

– Матч был тяжелым. Соперник приехал сюда за победой. Нам помогли во втором тайме замены.

– Хочешь стать лучшим бомбардиром?

– Конечно. Но прежде всего это работа всей команды. Важно, чтобы все двигались в одном направлении.

– Ты близок к рекорду Смолова по голам.

– Это хороший ориентир. Федор является важным игроком для нашего клуба и лиги, – сказал нападающий «Краснодара ».

На счету Кордобы 53 гола за «быков». У Смолова, который сейчас также выступает за клуб, 66 голов.