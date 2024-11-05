Защитнику «Баварии» Ито повторно прооперировали плюсневую кость. Японец был куплен за 30 млн евро и еще не играл за клуб
Защитник «Баварии» Хироки Ито перенес повторную операцию на плюсневой кости.
25-летний японец, перешедший в мюнхенский клуб этим летом за 30 миллионов евро из «Штутгарта», получил травму в конце июля в одном из товарищеских матчей. Он еще не играл за клуб в официальных матчах.
Ито потребовалась дополнительная операция, которая была успешно проведена сегодня, 5 ноября. В «Баварии» отмечают, что игрок начнет реабилитационную программу в кратчайшие сроки.
Еще один игрок мюнхенцев, Александар Павлович, возобновил беговые тренировки после перелома ключицы, полученного в матче 7-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (4:0). Он может вернуться на поле в конце года.
«Бавария» провела неформальные переговоры по переходу Мармуша. «Айнтрахт» запросит 50-60 млн евро за полузащитника
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Баварии»
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