Павлович пропустит 6 недель. У 20-летнего защитника «Баварии» перелом ключицы

Александар Павлович получил перелом ключицы в матче со «Штутгартом».

«Бавария » одержала победу со счетом 4:0 в матче 7-го тура Бундеслиги.

20-летний защитник мюнхенского клуба Александар Павлович покинул поле на 8-й минуте из-за неудачного приземления после контакта с полузащитником «Штутгарта » Фабианом Ридером .

«Похоже, что это перелом ключицы. Это очень серьезно для Александара», – сказал директор «Баварии» Макс Эберль .

Как сообщает Bild, в клубе полагают, что для восстановления Павловичу потребуется до 6 недель.