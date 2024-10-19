Павлович пропустит 6 недель. У 20-летнего защитника «Баварии» перелом ключицы
Александар Павлович получил перелом ключицы в матче со «Штутгартом».
«Бавария» одержала победу со счетом 4:0 в матче 7-го тура Бундеслиги.
20-летний защитник мюнхенского клуба Александар Павлович покинул поле на 8-й минуте из-за неудачного приземления после контакта с полузащитником «Штутгарта» Фабианом Ридером.
«Похоже, что это перелом ключицы. Это очень серьезно для Александара», – сказал директор «Баварии» Макс Эберль.
Как сообщает Bild, в клубе полагают, что для восстановления Павловичу потребуется до 6 недель.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Mia San Mia
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