«Бавария» купила защитника «Штутгарта» Ито за 30 млн евро. Контракт – до 2028-го

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия трансферы Хироки Ито Футбол

Хироки Ито перешел в «Баварию».

Мюнхенский клуб объявил о подписании 25-летнего защитника. Контракт рассчитан до 2028 года. 

«Штутгарт» сообщил, что «Бавария» воспользовалась пунктом об отступных игрока. Эта сумма составляет 30 миллионов евро

В минувшем сезоне Бундеслиги Ито провел за «Штутгарт» 26 матчей, отметившись двумя ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: https://x.com/FCBayern/

31 комментарий
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Ответ Рамис Гилязетдинов
В такой новости можно не писать фамилию. Просто бавария купила игрока другого немецкого клуба
А Штутгарт купил защитника из Кельна, дальше что?
+33
-8
+25
Ответ Peter Parker
А Штутгарт купил защитника из Кельна, дальше что?
Рамис дальше Баварии в бундеслиге пока не дошёл
+14
0
+14
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ждём комментарии наподобии "Бавария грабит своих конкурентов"
Бавария грабит своих конкурентов
Доколе?
+17
-7
+10
В такой новости можно не писать фамилию. Просто бавария купила игрока другого немецкого клуба
+23
-17
+6
Японо-корейский дуэт Ито-Ким
+5
-1
+4
Играют как-то у немцев в защите араб, кореец и японец ...

Похоже на начало анекдота )
+5
-1
+4
Ответ corazon blanco
Выходят на азиатский рынок, сначала Кима купили, теперь японца Ито, в следующем сезоне ждем китайца.
Скорее узбека Шомуродова тогда
+5
-2
+3
Ответ Peter Parker
А Штутгарт купил защитника из Кельна, дальше что?
У команды, которая вылетела во вторую Бундеслигу?
Сразу видно, ослабили конкурента
+3
0
+3
Ответ Пытливый Исследователь
Опять плохая Бавария грабит конкурента по лиге. А, стоп, клуб выплатил отступные за игрока! Ещё и взяли не Антона и не Миттельштедта. Ещё и сомнительные цифры в сезоне
сомнительные цифры?
В сравнении с фулбэками Бундеслиги:

🥇 Пасы - 1-й
🥇 Передачи вперед - 1-й
🥇 Точные пасы, % - 1-й
🥇 Точность передач - 1-й
🥇 Успешность дриблинга - 1-й
🥈 Блокированные удары - 2-й
🥈 Прогрессивные передачи - 2-й
🥉 Пасы в финальную треть - 3-й
🏅 Воздушные дуэли - 4-й
+1
0
+1
Выходят на азиатский рынок, сначала Кима купили, теперь японца Ито, в следующем сезоне ждем китайца.
+4
-3
+1
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Нафига им столько защитников?
ты реально не понимаешь?
+1
0
+1
Ответ Stepnoy Alyosha
сомнительные цифры? В сравнении с фулбэками Бундеслиги: 🥇 Пасы - 1-й 🥇 Передачи вперед - 1-й 🥇 Точные пасы, % - 1-й 🥇 Точность передач - 1-й 🥇 Успешность дриблинга - 1-й 🥈 Блокированные удары - 2-й 🥈 Прогрессивные передачи - 2-й 🥉 Пасы в финальную треть - 3-й 🏅 Воздушные дуэли - 4-й
Трансфермаркт пишет что у него 14 матчей в этой Бундеслиге на позиции ЦЗ, а 12 на позиции левого заща. Но статистика занятная, возможно поспешил с выводом
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Резвый защитник, который любит подкаты, но не очень понимаю замену Де Лигта на него. Пошли трансферы под Компани?
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Ответ kaka10
Японо-корейский дуэт Ито-Ким
Синергетический эффект по привозам?
+1
-1
0
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Нафига им столько защитников?
Защищаться
0
0
0
Ответ Ваня Шипитко
ты реально не понимаешь?
Реально
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Ответ Александр
Кореец и японец будут в центре обороны, ну или на лавке
В центре лавки, скорее всего)
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Ответ Klaus
Очередной шлак
Кореец и японец будут в центре обороны, ну или на лавке
0
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0
Ответ Рамис Гилязетдинов
В такой новости можно не писать фамилию. Просто бавария купила игрока другого немецкого клуба
За последние 7 лет. БД купил из клубов Бундеслиги 20 игроков
Бавария 14 игроков🤷🏻‍♂️
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Штуттгарт насали разбирать на запчасти
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Ну Байер, ну погоди!!!
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Ого. купили, а не Свободного агента. шо такое!
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У корейцев и японцев есть хорошие качества. Это скромность, трудолюбие и дисциплина
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