«Бавария» купила защитника «Штутгарта» Ито за 30 млн евро. Контракт – до 2028-го
Хироки Ито перешел в «Баварию».
Мюнхенский клуб объявил о подписании 25-летнего защитника. Контракт рассчитан до 2028 года.
«Штутгарт» сообщил, что «Бавария» воспользовалась пунктом об отступных игрока. Эта сумма составляет 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги Ито провел за «Штутгарт» 26 матчей, отметившись двумя ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: https://x.com/FCBayern/
Доколе?
Похоже на начало анекдота )
Сразу видно, ослабили конкурента
В сравнении с фулбэками Бундеслиги:
🥇 Пасы - 1-й
🥇 Передачи вперед - 1-й
🥇 Точные пасы, % - 1-й
🥇 Точность передач - 1-й
🥇 Успешность дриблинга - 1-й
🥈 Блокированные удары - 2-й
🥈 Прогрессивные передачи - 2-й
🥉 Пасы в финальную треть - 3-й
🏅 Воздушные дуэли - 4-й
Бавария 14 игроков🤷🏻♂️