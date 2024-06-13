«Бавария» купила защитника «Штутгарта» Ито за 30 млн евро. Контракт – до 2028-го

Хироки Ито перешел в «Баварию».

Мюнхенский клуб объявил о подписании 25-летнего защитника. Контракт рассчитан до 2028 года.

« » сообщил, что « » воспользовалась пунктом об отступных игрока. Эта сумма составляет 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Ито провел за «Штутгарт» 26 матчей, отметившись двумя ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: https://x.com/FCBayern/