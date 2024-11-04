«Бавария» провела неформальные переговоры по переходу Мармуша. «Айнтрахт» запросит 50-60 млн евро за полузащитника

«Бавария» проявляет интерес к Омару Мармушу.

Мюнхенский клуб рассматривает футболиста на предмет возможного трансфера следующим летом.

На данный момент между «Баварией» и «Айнтрахтом » нет никаких договоренностей, но неформальные переговоры уже состоялись.

Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль является поклонником игры полузащитника.

Отмечается, что «Айнтрахт» запросит 50-60 миллионов евро за трансфер футболиста.

В нынешнем сезоне Мармуш забил 10 голов и сделал 6 передач в 9 матчах сезона Бундеслиги.