«Бавария» провела неформальные переговоры по переходу Мармуша. «Айнтрахт» запросит 50-60 млн евро за полузащитника
«Бавария» проявляет интерес к Омару Мармушу.
Мюнхенский клуб рассматривает футболиста на предмет возможного трансфера следующим летом.
На данный момент между «Баварией» и «Айнтрахтом» нет никаких договоренностей, но неформальные переговоры уже состоялись.
Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль является поклонником игры полузащитника.
Отмечается, что «Айнтрахт» запросит 50-60 миллионов евро за трансфер футболиста.
В нынешнем сезоне Мармуш забил 10 голов и сделал 6 передач в 9 матчах сезона Бундеслиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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