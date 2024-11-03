Миранчук о победе «Атланты» над «Интер Майами» в плей-офф МЛС: «Все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали большое дело и продлили серию»
Алексей Миранчук высказался о победе «Атланты» над «Интер Майами» в плей-офф МЛС.
«Юнайтед» выиграли у команды Лионеля Месси со счетом 2:1. Победитель серии 1-го раунда (1-1) теперь определится в решающем третьем матче.
«С одной стороны, рад, с другой – устал. Поэтому все эмоции остались на поле.
Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию», – сказал Миранчук.
Российский полузащитник сделал результативную передачу Шанде Силве, забившему победный гол в добавленное время.
Миранчук ведет «Атланту» к сенсации: ассист на победный гол! Будет решающий матч в серии с Месси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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