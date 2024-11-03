Миранчук о победе «Атланты» над «Интер Майами» в плей-офф МЛС: «Все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали большое дело и продлили серию»

Алексей Миранчук высказался о победе «Атланты» над «Интер Майами» в плей-офф МЛС.

«Юнайтед» выиграли у команды Лионеля Месси со счетом 2:1. Победитель серии 1-го раунда (1-1) теперь определится в решающем третьем матче.

«С одной стороны, рад, с другой – устал. Поэтому все эмоции остались на поле.

Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию», – сказал Миранчук.

Российский полузащитник сделал результативную передачу Шанде Силве, забившему победный гол в добавленное время.

Миранчук ведет «Атланту» к сенсации: ассист на победный гол! Будет решающий матч в серии с Месси