Леонид Слуцкий: «Мы заслужили последнюю победу игрой во втором тайме»
– Последняя игра была очень сложной. В первом тайме очень опасны были фланговые атаки соперника. После перерыва мы внесли коррективы и акцентировали внимание на том, что игроки должны забрать инициативу. Игрой во втором тайме мы заслужили победу.
– Чем в целом вы довольны в своей команде, а что еще требует улучшения?
– Сложно говорить о чем-то конкретном, что требуется улучшить. Например, наш ветеран У Си – у него в этом сезоне заметно выросли показатели интенсивности, беговой выносливости. Мы намерены таким образом развивать каждого игрока, а это поможет и команде в целом.
– Многие игроки плакали после игры, болельщики вашей команды тоже. Что бы вы им сказали?
– Перед матчем мы показали игрокам ролик о фанатах команды. Всей душой прочувствовали бесконечную поддержку болельщиков. Это мой первый сезон в Китае, больше всего за год меня впечатлили фанаты «Шеньхуа». Их поддержка помогает делать ежедневную работу. Искренняя им благодарность, – отметил Слуцкий на пресс-конференции.
Напомним, «Шанхай» Слуцкого занял 2-е место в чемпионате Китая, отстав на 1 очко от «Шанхай Порта». За два тура до конца «Шанхай Шеньхуа» лидировал, но упустил 1-е место.
Результат в сезоне-2024 – лучший для клуба за 16 лет.
У Слуцкого серебро в Китае. Леонид, спасибо за сезон и за борьбу!
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