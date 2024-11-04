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Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома и Неймара примет «Эстегляль», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Айном» во вторник

В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 4-го тура.

В понедельник «Аль-Хилаль» Малкома и Неймара примет иранский «Эстегляль», «Аль-Ахли» Роберто Фирмино – иракскую «Аль-Шорту».

Во вторник «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого сыграет в гостях с «Сентрал Кост Маринерс», «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится дома с «Аль-Айном» из ОАЭ.

Лига чемпионов Азии

Общий этап

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoПхохан Стилерс
logoКавасаки Фронтале
logoЙокогама Ф. Маринос
logoВиссел Кобе
logoСентрал Кост Маринерс
результаты
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logoЭстегляль
logoПерсеполис
logoШаньдун Тайшань
logoАль-Ахли Джидда
logoКванчжу
logoШанхай Порт
logoБурирам Юнайтед
logoДарул Такзим
Аль-Шорта
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