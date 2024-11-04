Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома и Неймара примет «Эстегляль», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Айном» во вторник

В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 4-го тура.

В понедельник «Аль-Хилаль » Малкома и Неймара примет иранский «Эстегляль », «Аль-Ахли » Роберто Фирмино – иракскую «Аль-Шорту».

Во вторник «Шанхай Шеньхуа » Леонида Слуцкого сыграет в гостях с «Сентрал Кост Маринерс », «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится дома с «Аль-Айном» из ОАЭ.

Лига чемпионов Азии

Общий этап

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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