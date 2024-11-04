Мората о Ямале: «Каждые 20-30 лет появляются один или два игрока, подобных Роналду и Месси. У Ламина есть все, чтобы творить историю»

Альваро Мората поделился мнением о перспективах Ламина Ямаля.

«Одной тренировки было достаточно, чтобы понять, что Ламин Ямаль не такой, как все. Каждые 20-30 лет появляются один или два игрока, подобных Криштиану [Роналду] и Месси.

На мой взгляд, у него [Ямаля] есть все, что нужно, чтобы творить историю», – сказал нападающий «Милана » и сборной Испании в интервью The Athletic.

Мората о «Золотом мяче» Родри: «Горжусь тем, что испанский футболист на вершине мира. Такие игроки, как он и Бускетс – архитекторы игры сборной»