«Барса» убрала «Эспаньол» – у нее 24:3 в шести матчах 🤯 Не остановить?
Уже +9 от «Реала».
«Барселона», что ты за монстр? 3:1 с «Эспаньолом» в дерби Каталонии – решили матч за полчаса.
У Ямаля седьмой ассист – и какой шикарный!
Доминировали с первых минут.
⚽️12’ – гол Дани Ольмо, классно открылся в штрафной и попал в касание с паса Ламина Ямаля. Хотя нет, не просто паса – шикарной шведки. Ламин в 17 лет исполняет такое регулярно.
Это седьмая голевая Ямаля в Ла Лиге. Он стал лучшим ассистентом – рядом Рафинья с шестью.
⚽️23’ – еще один шикарный пас в штрафную, теперь Марка Касадо. Рафинья опередил защитников и вратаря. Отыграл в касание, перекинул голкипера Жоана Гарсию. У Рафы шесть матчей подряд с результативными действиями.
⚽️31’ – прекрасный прессинг «Барсы», перехват Алехандро Бальде, передача поперек на Дани Ольмо, который получил мяч у самой штрафной и зарядил. 3:0 – управились за полчаса!
После перерыва «Барса» перешла в эконом-режим и ловила «Эспаньол» в офсайд – им отменили три гола. Но один мяч все-таки пропустила на 63-й минуте, отличился форвард Хави Пуадо. «Эспаньол» теперь в одном очке от зоны вылета.
Центр поля – приятная головоломка Флика
Впервые тренер не ограничен при выборе игроков в центре поля: здоровы все, кроме Марка Берналя. Безальтернативен только Педри, а остальные соперничают за место на поле. Приятная головоломка для Ханси.
Кажется, у немца есть четкий план.
● Более атакующий центр – против аутсайдеров, которые закрываются: Педри, Марк Касадо и Дани Ольмо. Дани – лучший в игре между линиями: классно открывается и постоянно обостряет. Касадо выдает шикарные передачи из глубины.
● Френки де Йонг и Фермин – лучше против открытых соперников, которые пытаются играть первым номером. Как только они вышли, вся яркость в атаке пропадает. «Барса» наиграла всего на 0,2 по ожидаемым голами. Непривычно мало для Флика, да?
Отдельно про Френки. Многие ждали его в старте, ведь Де Йонг не выходил в основе с апреля. Показалось, что время настало. Флик говорил, что физически Френки готов, но выбрал другой план. И оказался прав.
У «Барсы» шесть мегапобед подряд
«Барса» громит всех. Посмотрите, какая доминация.
Шесть мегапобед подряд – в том числе над «Баварией» и «Реалом». Что за осень!
Еще красивые цифры:
● 40 голов за 12 матчей – второй результат за всю историю «Барсы» в Ла Лиге. Больше забили только в 1950-м – тогда осилили 42 мяча. Даже при Гвардиоле и Месси так много не клепали!
● «Барса» – единственная в топ-лигах, где четыре разных игрока уложили не менее пяти голов в этом сезоне: 14 мячей у Роберта Левандовского, семь у Рафиньи. Еще по пять голов у Ламина Ямала и Дани Ольмо.
«Барса» оторвалась от «Реала» на 9 очков
Матч «Реала» с «Валенсией» перенесли из-за кошмарного наводнения. Отрыв «Барселоны» вырос до девяти очков, но помним про матч «Мадрида» в запасе.
Дальше у «Барсы» выезд к «Црвене Звезде» в Лиге чемпионов. В чемпионате сыграют в гостях с «Сосьедадом», ждем Арсена Захаряна. После паузы сборных едут к «Сельте» и дома примут «Брест». Декабрь откроют матчем с «Лас-Пальмасом».
Не самый сложный календарь – есть реальный шанс оторваться сильнее.
Фото: Gettyimages/Alex Caparros
Еще в конце августа/начало сентября было понятно что Барса будет забивать много.(По факту забивают очень много -больше чем ожидалось)
Настоящим приятным сюрпризом стала оборона,а именно оффсайдные ловушки.
Браво Флик!За этот отрезок сезона оценка ПЯТЬ с жирным плюсом!