«Барса» убрала «Эспаньол» – у нее 24:3 в шести матчах 🤯 Не остановить?

Уже +9 от «Реала».

«Барселона», что ты за монстр? 3:1 с «Эспаньолом» в дерби Каталонии – решили матч за полчаса.

У Ямаля седьмой ассист – и какой шикарный!

Доминировали с первых минут.

⚽️12’ – гол Дани Ольмо, классно открылся в штрафной и попал в касание с паса Ламина Ямаля. Хотя нет, не просто паса – шикарной шведки. Ламин в 17 лет исполняет такое регулярно.

Это седьмая голевая Ямаля в Ла Лиге. Он стал лучшим ассистентом – рядом Рафинья с шестью.

⚽️23’ – еще один шикарный пас в штрафную, теперь Марка Касадо. Рафинья опередил защитников и вратаря. Отыграл в касание, перекинул голкипера Жоана Гарсию. У Рафы шесть матчей подряд с результативными действиями.

⚽️31’ – прекрасный прессинг «Барсы», перехват Алехандро Бальде, передача поперек на Дани Ольмо, который получил мяч у самой штрафной и зарядил. 3:0 – управились за полчаса!

После перерыва «Барса» перешла в эконом-режим и ловила «Эспаньол» в офсайд – им отменили три гола. Но один мяч все-таки пропустила на 63-й минуте, отличился форвард Хави Пуадо. «Эспаньол» теперь в одном очке от зоны вылета.

Центр поля – приятная головоломка Флика

Впервые тренер не ограничен при выборе игроков в центре поля: здоровы все, кроме Марка Берналя. Безальтернативен только Педри, а остальные соперничают за место на поле. Приятная головоломка для Ханси.

Кажется, у немца есть четкий план.

● Более атакующий центр – против аутсайдеров, которые закрываются: Педри, Марк Касадо и Дани Ольмо. Дани – лучший в игре между линиями: классно открывается и постоянно обостряет. Касадо выдает шикарные передачи из глубины.

● Френки де Йонг и Фермин – лучше против открытых соперников, которые пытаются играть первым номером. Как только они вышли, вся яркость в атаке пропадает. «Барса» наиграла всего на 0,2 по ожидаемым голами. Непривычно мало для Флика, да?

Отдельно про Френки. Многие ждали его в старте, ведь Де Йонг не выходил в основе с апреля. Показалось, что время настало. Флик говорил, что физически Френки готов, но выбрал другой план. И оказался прав.

У «Барсы» шесть мегапобед подряд

«Барса» громит всех. Посмотрите, какая доминация.

Шесть мегапобед подряд – в том числе над «Баварией» и «Реалом». Что за осень!

Еще красивые цифры:

● 40 голов за 12 матчей – второй результат за всю историю «Барсы» в Ла Лиге. Больше забили только в 1950-м – тогда осилили 42 мяча. Даже при Гвардиоле и Месси так много не клепали!

● «Барса» – единственная в топ-лигах, где четыре разных игрока уложили не менее пяти голов в этом сезоне: 14 мячей у Роберта Левандовского, семь у Рафиньи. Еще по пять голов у Ламина Ямала и Дани Ольмо.

«Барса» оторвалась от «Реала» на 9 очков

Матч «Реала» с «Валенсией» перенесли из-за кошмарного наводнения. Отрыв «Барселоны» вырос до девяти очков, но помним про матч «Мадрида» в запасе.

Дальше у «Барсы» выезд к «Црвене Звезде» в Лиге чемпионов. В чемпионате сыграют в гостях с «Сосьедадом», ждем Арсена Захаряна. После паузы сборных едут к «Сельте» и дома примут «Брест». Декабрь откроют матчем с «Лас-Пальмасом».

Не самый сложный календарь – есть реальный шанс оторваться сильнее.

Фото: Gettyimages /Alex Caparros