Ламин Ямаль: «Родри невероятен. Лучший игрок в мире прямо сейчас»

Ламин Ямаль назвал Родри лучшим футболистом мира.

Полузащитник «Манчестер Сити » выиграл «Золотой мяч»-2024. Вингер «Барселоны» на той же церемонии был признан лучшим молодым игроком.

«Родри – невероятный футболист. Он лучший игрок в мире прямо сейчас», – сказал Ямаль о партнере по сборной Испании .

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