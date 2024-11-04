Ламин Ямаль: «Родри невероятен. Лучший игрок в мире прямо сейчас»
Ламин Ямаль назвал Родри лучшим футболистом мира.
Полузащитник «Манчестер Сити» выиграл «Золотой мяч»-2024. Вингер «Барселоны» на той же церемонии был признан лучшим молодым игроком.
«Родри – невероятный футболист. Он лучший игрок в мире прямо сейчас», – сказал Ямаль о партнере по сборной Испании.
Родри о «Золотом мяче»: «Карвахаль заслуживает его. Ямаль скоро будет на этом месте»
«Золотой мяч» Родри – феноменален
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Telefoot
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