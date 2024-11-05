Маттеус о «Баварии»: «Такого, как 1:4 от «Барсы», больше не повторится. Две ничьих в Бундеслиге и поражения в Лиге чемпионов, возможно, помогут исправить ошибки» 

Лотар Маттеус считает, что «Бавария» улучшит результаты в Лиге чемпионов.

После 3 туров мюнхенцы с 3 очками занимают в таблице 23-е место.

«Понятно, что по прошествии двух месяцев при новом тренере и новой схеме не все работает идеально. После поражения в Барселоне Компани показал команде, что было не так и что нужно предпринять.

Быть может, две ничьих в Бундеслиге и поражения в Лиге чемпионов даже помогут команде исправить ошибки и пойдут на пользу в будущем – в плей-офф. Я убежден, что такого, как 1:4 от «Барсы», больше не повторится.

И я твердо верю, что в среду «Бавария » победит «Бенфику». Они играют дома, а их соперник на бумаге слабее «Барселоны» и «Астон Виллы». Так что за «Баварию» я не волнуюсь», – написал экс-игрок сборной Германии в колонке для Sky Sport.