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  • Леонардо был против продления Мбаппе в 2022-м: «У «ПСЖ» было предложение от «Реала», у Килиана оставался лишь год по контракту. Никто не должен быть больше, чем клуб» 
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Леонардо был против продления Мбаппе в 2022-м: «У «ПСЖ» было предложение от «Реала», у Килиана оставался лишь год по контракту. Никто не должен быть больше, чем клуб» 

Леонардо признался, что был против продления контракта с Килианом Мбаппе в 2022-м.

«Я был против [продления контракта]. Больше того, думаю, его следовало продать по окончании сезона-2021/22, когда у «ПСЖ» было предложение от «Реала», а у него оставался лишь год по контракту.

На мой взгляд, так сильно вкладываться в одного человека было чересчур. У меня была четкая позиция на этот счет: никто не должен быть больше, чем клуб», – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ» в интервью Le Figaro.

Минувшим летом Мбаппе перешел в «Реал» свободным агентом.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ouest-France
logoПСЖ
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logoЛеонардо
logoКилиан Мбаппе
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