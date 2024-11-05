Леонардо был против продления Мбаппе в 2022-м: «У «ПСЖ» было предложение от «Реала», у Килиана оставался лишь год по контракту. Никто не должен быть больше, чем клуб»
Леонардо признался, что был против продления контракта с Килианом Мбаппе в 2022-м.
«Я был против [продления контракта]. Больше того, думаю, его следовало продать по окончании сезона-2021/22, когда у «ПСЖ» было предложение от «Реала», а у него оставался лишь год по контракту.
На мой взгляд, так сильно вкладываться в одного человека было чересчур. У меня была четкая позиция на этот счет: никто не должен быть больше, чем клуб», – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ» в интервью Le Figaro.
Минувшим летом Мбаппе перешел в «Реал» свободным агентом.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ouest-France
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