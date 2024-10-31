Аль-Хелайфи велел Энрике не включать брата Мбаппе в заявку «ПСЖ» на матч с «Тулузой» в мае. Этан плакал в раздевалке – это стало причиной стычки Килиана с президентом клуба (L’Equipe)

Конфликт Килиана Мбаппе с президентом «ПСЖ» коснулся его младшего брата Этана.

Как сообщает L’Equipe, Нассер Аль-Хелайфи настоял на том, чтобы Луис Энрике не включал 17-летнего Этана Мбаппе в заявку парижан на заключительный домашний матч прошлого сезона Лиги 1 против «Тулузы» (1:3). Стычка между Килианом Мбаппе и президентом «ПСЖ», случившаяся на «Парк де Пренс» перед началом матча, произошла после того, как нападающий увидел младшего брата плачущим в раздевалке.

Ранее причиной конфликта Мбаппе и Аль-Хелайфи называли неупоминание президента «ПСЖ » и эмира Катара в прощальном ролике Килиана.

В конце прошлого сезона Килиан Мбаппе покинул клуб свободным агентом, после чего подписал контракт с «Реалом». Этан минувшим летом подписал первый профессиональный контракт с «Лиллем».