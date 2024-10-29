Холанд стал пятым в борьбе за «Золотой мяч», Мбаппе – 6-й, Лаутаро – 7-й
Эрлинг Холанд оказался выше Килиана Мбаппе в голосовании за «Золотой мяч».
Седьмое место занял Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина). Шестым стал Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал», Франция).
Пятое место занял Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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