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  • Депутат Милонов о сборах российских клубов: «Пусть проводят где хотят, если будут результаты. Главное, чтобы тренировки не были времяпрепровождением с сомнительными девицами в клубах»
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Депутат Милонов о сборах российских клубов: «Пусть проводят где хотят, если будут результаты. Главное, чтобы тренировки не были времяпрепровождением с сомнительными девицами в клубах»

Виталий Милонов высказался о проведении сборов российских клубов за границей.

«Я не тренер, мне сложно объяснить, насколько лучше готовиться в Турции и Катаре, чем в Сочи. Играют-то они потом тоже не в Турции и Катаре, а в России. И играют не только в летнее время, но и зимой, осенью. Поэтому если тренироваться только в таких комфортных отпускных условиях, все понимают, что это сборы, совмещенные с каким-то отдыхом.

В конце концов, если они будут давать хорошие результаты, пусть проводят сборы где хотят. Главное, чтобы эти тренировки были тренировками, а не времяпрепровождением с сомнительными девицами в сомнительных клубах. Там этого точно не надо делать. Будут позорить Россию тогда, если станут по клубам шныркать», – сказал депутат Госдумы.

Депутат Свищев о зимних сборах клубов РПЛ: «Где угодно тренируемся, но не в России – стыдно. Стадионов нет, условий нет – нужно строить свои базы»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
Государственная дума
logoВиталий Милонов
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